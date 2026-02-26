Após a chegada de 10 caças suecos F-39 Gripen, durante os últimos quatro anos, à Base Aérea de Anápolis, a Força Aérea Brasileira (FAB) inicia nesta semana a operação na defesa aérea de Brasília. Adquiridas há mais de uma década, ao todo, serão entregues 36 aeronaves até 2032, sendo que a primeira montada no Brasil deve ser apresentada em março deste ano.\nO contrato para a compra dos 36 caças da Saab, empresa sueca de defesa e segurança aeroespacial, foi firmado em outubro de 2014, entre Brasil e Suécia, num valor estimado em 4 bilhões de dólares. Em 2022, chegaram ao Brasil as primeiras quatro aeronaves, que começaram a operar em Anápolis. Já em novembro passado, foi entregue a décima aeronave. Uma 11ª unidade está fora de uso em Gavião Peixoto, no interior paulista, onde a empresa estrangeira e a Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) mantêm uma fábrica para montagem da versão nacionalizada do caça.