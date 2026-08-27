Cachoeira do Funil fica na Fazenda do Funil, a aproximadamente 6 quilômetros do centro de Mambaí. (André Dib)\nImagine caminhar por uma caverna, passar por trechos de água e pedras no escuro e, alguns minutos depois, encontrar uma cachoeira de cerca de 20 metros de altura. Essa é a experiência proporcionada pela Cachoeira do Funil, a aproximadamente 6 quilômetros do centro de Mambaí, no nordeste de Goiás. A queda d’água é formada pelo Córrego Ventura e fica no fim da Lapa do Funil, uma formação que permite ao visitante observar a cachoeira de dentro para fora.\nEm entrevista ao O POPULAR, o secretário de turismo de Mambaí, Bruno Queiroz, explicou que o passeio começa por uma trilha de aproximadamente 1 quilômetro e pode ser feito pela parte externa ou, quando há liberação, pelo interior da caverna.