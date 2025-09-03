O complexo Cachoeiras dos Dragões voltou a receber visitas nesta quarta-feira (3) após um incêndio destruir 5, 2 mil hectares de vegetação em Pirenópolis, no Entorno do Distrito Federal. De acordo com os bombeiros, o incêndio foi controlado, mas uma equipe está monitorando a área para evitar possíveis reignição.\nO fogo começou na noite de sábado (30), nas proximidades da região conhecida como Cidade de Pedra e, além da Cachoeira dos Dragões, atingiu as cachoeiras Veredas, Paraíso, Araras, Dois Irmãos e São Jorge, que também seguem funcionando normalmente, segundo apurado pela TV Anhanguera.\n-Combate a incêndio (1.3307973)\nIncêndio fecha acesso para visitantes em região de cachoeiras em Pirenópolis\nMais de 10 mil focos de incêndio são registrados em Goiás neste ano\nIncêndio destrói espaço de eventos no Setor Jaó; vídeo