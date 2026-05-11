Os empresários de Pirenópolis, no Entorno do Distrito Federal, reclamam que houve um aumento de 800% da Taxa de Licença de Localização e Funcionamento (TLLF) das cachoeiras. As cachoeiras estão localizadas em propriedades privadas.\nQuando a gente foi buscar a taxa para efetuar o pagamento para o exercício de 2024, descobriu que houve um aumento astronômico na taxa, de 800%”, afirmou a empresária Eliana Pereira de Siqueira para a TV Anhanguera.\nAo POPULAR, a Prefeitura de Pirenópolis disse que o aumento está atrelado à atualização do Código Tributário, que era da década de 1980, e que a lei foi aprovada na Câmara de Vereadores.\nEntretanto, a Associação dos Atrativos Turísticos de Pirenópolis e Região da Serra dos Pireneus entrou com um processo na Justiça pedindo a anulação do débito fiscal. No documento a que a reportagem teve acesso, consta que houve um “aumento desproporcional” em 2026 nos valores da TLLF.