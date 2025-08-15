-POP_CAOZINHO_FURTO_15_8_2025 (1.3300315)\nUma cachorrinha entrou em um supermercado em Rialma, no centro goiano, e ‘roubou’ o pé de um par de botas. Um vídeo publicado na rede social do estabelecimento tem circulado na web e conquistado o coração dos internautas. O registro mostra quando a cachorra entra no corredor do local, puxa a bota de cima de um banco com a boca e sai desconfiada levando o objeto, ‘sem pagar’, para fora do supermercado (veja no vídeo acima).\nO ‘furto’ aconteceu na manhã deste domingo (10), data em que foi comemorado o Dia dos Pais. Nos comentários uma internauta brinca e diz que ‘era o presente do dia dos pais’ do cãozinho.\nOutro registro das câmeras de segurança do estabelecimento mostra duas funcionárias indo atrás do animal a fim de recuperar a bota, uma delas até corre em direção à cachorrinha que estava do outro lado da rua.