-Vídeo POP: Cachorro caramelo (1.3444717)\nEm meio ao tempo seco e às altas temperaturas em Goiânia, um cachorro vira-lata caramelo encontrou uma forma divertida de espantar o calor no Estádio Serra Dourada. O animal aproveitou o momento em havia uma manutenção no espaço para brincar com o jato de água usado na irrigação da grama (veja o vídeo acima).\nNas imagens, o cão aparece correndo e saltando em direção à água enquanto os trabalhadores direcionam a mangueira para mantê-lo na brincadeira. A cena de descontração chamou a atenção durante o período de estiagem na capital, em que a expectativa por chuva ainda deve demorar algumas semanas para se concretizar.\nSob a simpatia da equipe de trabalho do local, o animal se divertiu, tentando alcançar o jato de água. Ao perceberem a euforia do visitante de quatro patas, os colaboradores entraram no clima e continuaram molhando o cãozinho, garantindo a ele um alívio contra o tempo quente.