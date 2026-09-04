-Caramelo (1.3452566)\nUm cachorro caramelo tentou defender seu tutor durante uma briga que aconteceu no meio da rua, no Setor Finsocial, em Goiânia. O cachorro ficou ao lado do dono durante toda a confusão, conforme mostra o vídeo. (veja acima).\nNas imagens é possível ver que os dois homens rolaram no asfalto da rua, no meio da pista e o caramelo tentou morder o homem que estava brigando com seu dono.\nSegundo apuração da TV Anhanguera, a briga aconteceu por motivos pessoais e ninguém ficou ferido.\nCachorro que emocionou ao acompanhar tutor em ambulância também permaneceu ao lado dele durante atendimento na UPA\n'Cuidar vai além de atender', diz médico sobre cachorro caramelo que acompanhou paciente em ambulância\nEm outro vídeo, um homem explica que o caramelo companheiro se chama "Da Rua" e é conhecido pelos moradores do local. "O Da Rua é um doguinho! Olha que gracinha. Convive com ele e foi defender ele na briga toda que teve aí. Parceiro menino!", ressaltou o homem.