-VIDEO_CARAMELO_SAMU (1.3440489)\nUm gesto de pura lealdade comoveu socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em Rio Verde, no sudoeste de Goiás. Um cachorro vira-lata, de cor caramelo, não desgrudou do dono nem na hora do socorro e acabou "ganhando" uma carona na ambulância para acompanhar o tutor até o hospital.\nO caso aconteceu no último sábado (1º). Em entrevista ao O POPULAR, o médico Marco Antônio Santux, coordenador-geral do Samu de Rio Verde, contou que a equipe foi chamada para atender um homem que estava caído na rua. Quando os socorristas chegaram, o cãozinho já estava lá, ao lado do dono.\nO cachorro estava bem tranquilo, não era feroz. A equipe atendeu o paciente e, na hora de colocá-lo na viatura, o cãozinho já subiu e deitou ali ao lado dele", relatou o médico.