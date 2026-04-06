-Recuperação do Johnny (1.3394844)\nO cachorro comunitário Johnny, que foi queimado com um líquido quente por uma moradora do setor Castelo Branco, em Goiânia, recebeu alta da clínica veterinária e ganhou um novo lar. Os machucados cicatrizaram e ele seguirá com o tratamento em casa (assista acima).\nNa legenda da publicação, a clínica informou que realizou exames no cãozinho que constataram grandes melhoras do seu quadro de anemia imunomediada, e de agora em diante poderá realizar seu tratamento em um lar “Continuaremos acompanhando toda a recuperação desse rapaz.”\nSegundo o médico veterinário que está com Johnny no vídeo, o aspecto da pele está perfeito e já estão nascendo pêlos na região que foi queimada.\n-Johnny webstories (1.3394910)\nNos comentários, os internautas comemoraram a recuperação do Johnny. “Numa torci tanto por um cachorro, que felicidade ver o desfecho dessa história”, disse uma seguidora.