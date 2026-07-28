A família do jornalista Delson Carlos Henrique de Lima, de 52 anos, morto pela amiga, a dentista Renata de Almeida Pedreira e Sousa, cobra que a morte do cachorro de estimação dele, Hércules, também seja incluída no inquérito policial que investiga o assassinato do profissional. De acordo com a cunhada da vítima, Claudimar Oliveira, irmã do viúvo de Delson, a suspeita do crime matou o animal a sangue-frio no apartamento. "Ela matou dois seres muito amados", desabafou.\nEm nota ao POPULAR, a Defensoria Pública de Goiás (DPE-GO), que representou Renata Almeida durante a audiência de custódia, informou que não comentará o caso (confira na íntegra ao final do texto).\nO órgão destacou que a assistência jurídica ocorreu em cumprimento ao dever constitucional de garantir defesa a quem não possui profissional particular e ressaltou que, com o início do processo criminal, a acusada terá prazo para decidir se manterá a Defensoria em sua defesa ou se contratará um advogado particular.