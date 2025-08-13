-CACHORRO ATACADO (1.3299631)\nA tutora de um cachorro da raça whippet denuncia que o animal ficou gravemente ferido após ser atacado por um pitbull que estava solto e sem coleira, no Setor Marista, em Goiânia. Segundo Carolina Campelo, Galileu precisou ser internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e passou por uma cirurgia. Em um vídeo publicado nesta quarta-feira (13) a tutora mostra o animal se recuperando (assista acima).\nA cirurgia de Galileu ocorreu bem, graças a Deus. Ele está com drenos para retirar o líquido o tórax. Os médicos veterinários que estão acompanhando ele fizeram o possível para conter os danos e perfurações. Como o caso é delicado, ele vai ficar internado nos próximos dias e vamos receber atualizações do hospital”, publicou Carolina nas redes sociais.\nO caso aconteceu na manhã de terça-feira (12). A tutora relata que saiu do prédio com Galileu para passear quando foram surpreendidos pelo animal. "Ele se aproximou e atacou Galileu. Foram momentos de terror, impotência e muito medo. Gritei muito para alguém me ajudar a conter o cachorro, mas sozinha não consegui afastá-lo e tive medo pelo o que ele poderia fazer comigo”, conta.