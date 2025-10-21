Cachorro é resgatado pela Defesa Civil (Reprodução / G1 Pernambuco)\nUm cachorro foi resgatado das ruínas da explosão que destruiu oito casas e matou duas pessoas em Olinda, na região metropolitana do Recife, no domingo (19).\nO animal, chamado Nick, permaneceu cerca de 35 horas soterrado até ser retirado do local no fim da tarde desta segunda-feira por um funcionário da Defesa Civil municipal.\nSegundo um dos moradores, o cão era comunitário e vivia no imóvel com oito casas conjugadas na comunidade de Jatobá, no bairro de Ouro Preto.\nNick foi encontrado com vida sob os escombros da explosão que atingiu residências no bairro de Ouro preto (Reprodução / Prefeitura de Olinda)\nDesabamento em restaurante do chef Fogaça mata mulher e deixa cinco feridos\nZezé Di Camargo passa a abrigar cães abandonados em fazenda