-Cachorro Itapaci (1.3338567)\nUm cachorro morreu em Itapaci, no setor Lago Azul, na rua Reteuvina Agra Feitosa, depois que pisou em um fio de alta tensão que se rompeu. Segundo Dalton Alencar de Melo, servidor público e morador da região, o fio se rompeu depois de uma tempestade que aconteceu no local.\nAo POPULAR a Equatorial informou que lamenta o acidente e afirmou que está registrando as causas do o ocorrido. Segundo a empresa, assim que foi acionada pelo Corpo de Bombeiros, adotou todas as medidas necessárias para a segurança do local. (Confira a nota completa ao final do texto).\nDalton informou que a energia caiu entre 16h e 17h e só retornou por volta das 21h40.\nO caso aconteceu nesta segunda-feira (17). Segundo Dalton, o cachorro não tinha dono e ficava na rua. Segundo ele, alguns moradores do local alimentavam o animal.