Pilotos se assustam após um cachorro atravessar a pista durante o pouso de um avião, em Formosa, no Entorno do Distrito Federal. O vídeo gravado pela equipe mostra o momento em que o cachorro fica parado no canteiro da pista e, quando o avião se aproxima, ele rapidamente cruza o local (veja o vídeo acima).
Olha o cachorro, ô meu irmão", comentou o piloto.
Os comentários dos pilotos mostram o susto ao perceber o animal entrando na pista. Após, eles se divertem ao perceber que o cachorro conseguiu atravessar bem.
Segundo a TV Anhanguera, a aeronave não sofreu nenhum dano e o animal não foi atropelado.
O POPULAR entrou em contato com o aeroporto de Formosa, por volta das 17h20, mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem.