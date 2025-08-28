-VÍDEO: Cachorrinho resgatado pela PRF (1.3305571)\nUm cachorro que se afogou em uma represa localizada às margens da BR-364, em Jataí, no sudoeste goiano, foi resgatado por policiais rodoviários federais durante uma fiscalização de rotina nas proximidades. O animal foi resgatado e levado em segurança ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF).\nAssista a matéria da TV Anhanguera: Cão é salvo por policiais da PRF\nO caso aconteceu na noite de terça-feira (26), quando no Km 191 os políciais ouviram um choro desesperado de cachorro vindo das proximidades, de acordo com informações divulgadas pela corporação.\nAo se aproximarem, encontraram o animal dentro de uma represa de difícil acesso. Segundo a polícia, o cachorro já estava exausto, lutando para se manter e corria sério risco de se afogar.\nFilhote de onça atropelada é resgatada na GO-244, vídeo