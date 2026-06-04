Após quatro feiras de adoção, cachorro será adotado por Zezé Di Camargo e esposa (Reprodução/Abrigo dos Animais Refugados)\nO Gaara, cachorro vira-lata que viralizou após ser rejeitado em quatro feiras de adoção em Goiânia, ajudou a salvar alguns filhotes escondidos durante o próprio resgate. As informações foram reveladas pela presidente do Abrigo dos Animais Refugiados, Rayane Araújo. O caso de Gaara sensibilizou a empresária Graciele Lacerda, esposa do cantor Zezé Di Camargo, que decidiu adotar o cãozinho caramelo.\nSegundo Rayane, os voluntários do abrigo encontraram Gaara no Setor Faiçalville, região sudoeste de Goiânia. Durante o resgate de uma cadela ferida, o vira-lata ficou latindo de modo insistente perto de um contêiner. Com isso, a equipe se aproximou e viu que ali havia uma fêmea com filhotes.