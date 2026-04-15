-VÍDEO DO CACHORRO NA DELEGACIA (1.3398746)\nUm cachorro virou mascote do Grupo de Proteção Animal (GPA), no setor Jaó, em Goiânia. Isso porque Chocolate, como foi nomeado, chegou de forma espontânea na delegacia, precisando de tratamento em dezembro de 2024. A equipe o adotou e agora, há mais de um ano no local, além de animar a equipe, passou até a usar uma farda personalizada da Polícia Civil de Goiás.\n“Faz uma festa quando cada um de nós chega e sempre tenta ganhar um passeio de brinde”, informou a delegada Simelli Lemes. Além da delegada, o agente policial João Paulo Diniz, de 37 anos, que convive diariamente com o animal, também contou ao POPULAR que a presença dele é animadora.\nA gente trabalha com muita denúncia que envolve muita coisa triste, né? A gente lida diretamente com maus-tratos diariamente. Então a gente vê sofrimento o tempo inteiro. Ter ele aqui é meio que um alento. Dá uma folga na cabeça de todo mundo”, contou o policial.