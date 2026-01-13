-cadela_emocional_justica.mp4 (1.3357335)\nA cadela que obteve autorização judicial para viajar na cabine de passageiros junto às tutoras exerce a função de cão de suporte emocional. A decisão foi proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), que determinou que uma companhia aérea permitisse o embarque do animal ao lado das donas, mesmo diante das regras internas da empresa.\nA enfermeira Thaynara Lorrane, a nutricionista Paula Rabelo e a cadela Santa viajaram no dia 31 de dezembro para Maceió (AL), onde passaram a virada do ano, e têm retorno previsto para Goiânia na terça-feira (6). Em entrevista à repórter Sarah Gandra, do POPULAR, Thaynara explicou que a presença do animal é fundamental para o bem-estar emocional durante a viagem.\nDe acordo com a enfermeira, Santa atua como cão de suporte emocional, auxiliando diretamente no controle da ansiedade, na segurança emocional e na prevenção do agravamento do quadro clínico.