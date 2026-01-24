O número de pontos provisórios de descarte de resíduos sólidos em Goiânia caiu após o fechamento de mais um deles, no Parque Amazônia. O local de descarte, na Avenida Antônio Fidélis, no Parque Amazônia, região sul da capital, foi descontinuado na última terça-feira (20). De acordo com a Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma), a ideia é de que esse antigo espaço para descarte dê lugar a ecopontos que possam atender a região como um todo e não exatamente a área desse ponto. Porém, não existe previsão sobre um novo local para a implantação da estrutura.\nRestaram seis dos oito pontos provisórios que foram inaugurados pela Prefeitura de Goiânia no ano passado. Entretanto, nesta sexta-feira (23) o Paço informou que vai criar mais 18 pontos que, em princípio, serão provisórios, mas com o objetivo de tornar todos definitivos. No entanto, o anúncio, feito pelo prefeito Sandro Mabel (UB), vem ainda sem definição dos locais.