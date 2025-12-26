Estragos causados pelo acidente na GO-164, que deixou cinco mortos e um ferido (Divulgação/Corpo de Bombeiros)\nO governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), lamentou a morte das cinco pessoas após um grave acidente na GO-164. Entre as vítimas, estão três integrantes da Polícia Militar (PM) - os soldados João Paulo Marim Guimarães, de 32 anos, Robson Luiz Fortuna Filho, de 31, e Renato da Silva Duarte, de 32. “Os três policiais estavam de folga e perderam a vida de forma trágica”, disse Caiado em uma nota publicada nas redes sociais (leia na íntegra ao final do texto).\nO vice-governador de Goiás, Daniel Vilela (MDB), também se manifestou sobre o caso. Também em uma postagem na internet, Vilela se solidarizou com os familiares de todas as vítimas e citou que uma delas era esposa de um dos PMs. “Policiais valorosos, que dedicavam suas vidas à missão de proteger os goianos”, afirmou o emedebista (leia na íntegra ao final do texto).