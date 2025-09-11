-Estudantes do Enem podem receber R$ 10 mil em Goiás (1.3310961)\nO governo de Goiás lançou um projeto que dá prêmio de até R$ 10 mil para estudantes com nota alta em matemática no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A proposta de lei foi enviada para a Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) na quarta-feira (10) e já teve andamento para votação. O projeto foi anunciado pelo governo Ronaldo Caiado (UB) pela rede social (veja acima).\nNa mensagem aos deputados, o governo cita que a iniciativa é semelhante ao Redação Enem que premia o desempenho dos estudantes concluintes da rede pública estadual no exame. Conforme o projeto, os alunos que alcançarem notas entre 850 e 899,99 pontos no Enem receberão R$ 5 mil, e aqueles que atingirem 900 pontos ou mais serão premiados com R$ 10 mil.\n"Essa premiação será estendida ao professor modulado há mais tempo no componente curricular de matemática da turma em que o estudante premiado estiver matriculado, também aos diretores, aos coordenadores pedagógicos e, quando houver, aos coordenadores da área de matemática", destaca o texto.