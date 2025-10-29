O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB) parabenizou a megaoperação policial na zona norte do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (28). Por meio de vídeo nas redes sociais, ele se solidarizou com o governador Cláudio Castro (PL) e com as forças de segurança fluminenses. Também aproveitou para fazer críticas ao governo federal pela suposta falta de apoio à ação.\n“Quero me solidarizar com o governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Parabéns! Essa posição, essa decisão de enfrentar o crime, recebe o aplauso hoje do Brasil. O brasileiro não suporta mais conviver com esta total situação de impunidade, onde traficantes e facciosos se acham no direito de privar as pessoas da sua liberdade, de intervir, de instalar um verdadeiro estado do crime, da opressão e da violência em vários territórios deste país”, afirmou.