O governador de Goiás Ronaldo Caiado (UB) se manifestou por meio de nota publicada nas redes sociais sobre o caso do secretário municipal de Itumbiara, Thales Machado, que atirou contra os dois filhos e em seguida se matou na madrugada desta quinta-feira (12). Em nota, o governador escreveu que ele e a esposa, Gracinha Caiado, ficaram ‘extremamente consternados com a tragédia' (confira a nota completa ao final desta reportagem).\nA notícia de violência dentro de um lar, sobretudo quando crianças são vítimas, atinge em cheio a família e coloca todo o nosso Estado de luto. Diante do ocorrido, suspendemos nossas agendas e estamos a caminho de Itumbiara ainda nesta manhã para prestar nossa solidariedade”, diz parte do comunicado.\nSandro Mabel (UB), prefeito de Goiânia, também divulgou nota de pesar em rede social. “Neste momento de dor e consternação, manifesto minha solidariedade ao prefeito Dione Araújo, aos familiares, amigos e a toda a população de Itumbiara, profundamente impactada por esse episódio tão doloroso”, escreveu.