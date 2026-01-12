-VÍDEO: Carro funerário deixa caixão cair em Anápolis; vídeo (1.3360407)\nUm carro funerário deixou um caixão cair no meio da Avenida Brasil Sul, em Anápolis, na região central de Goiás, segundo informações da TV Anhanguera. O caso foi registrado em vídeo e chamou a atenção de motoristas que trafegavam pelo local, uma das vias mais movimentadas da cidade.\nA reportagem tentou contato com a funerária responsável pelo transporte. A empresa chegou a atender a ligação, mas não quis se pronunciar sobre o caso.\n-WEBSTORIES: Caixão cai de carro funerário em Anápolis; vídeo (1.3360449)\nAs imagens, divulgadas em redes sociais, mostram o caixão de cor marrom caído na pista enquanto o trânsito seguia intenso. O veículo funerário aparece parado logo à frente, após o incidente.\nHomem é encontrado morto com ferimentos na cabeça na zona rural de Quirinópolis, diz polícia