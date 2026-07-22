-Vídeo (1.3436062)\nUma equipe de limpeza urbana encontrou um objeto semelhante a um caixão em um terreno baldio de Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal (DF), na manhã desta segunda-feira (21). O material estava em uma área verde ao lado do hospital municipal.\nA prefeitura foi acionada após denúncias de descarte irregular ao lado da Associação dos Moradores de Cidade Ocidental (AMCO). Ao chegarem ao local para averiguar a informação, os funcionários da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana se depararam com a cena que intrigou a vizinhança.\nImagens registradas no local mostram os funcionários encontrando partes do objeto — que lembra a tampa de uma urna funerária — encostadas em um muro. O material estava misturado a entulhos, garrafas de vidro e lixo doméstico.\nAreias coloridas e riqueza de animais: veja detalhes da 'praia sem mar' em Goiás