-áudio da confissão (1.3426610)\nUm homem é suspeito de matar uma caixa de supermercado identificada como Tânia Maria Ribeiro de Oliveira, de 63 anos, em Itumbiara, na região sul do estado. A vítima e o suspeito eram companheiros e moravam juntos. O homem matou a parceira e confessou o crime em um áudio enviado por aplicativo de mensagens, segundo a Polícia Civil (PC). (Ouca o áudio acima).\nTânia foi encontrada morta na última quarta-feira (24), no Setor Afonso Pena. O POPULAR não conseguiu localizar a defesa do suspeito até a última atualização deste texto.\nEm entrevista à reportagem, o delegado Felipe Salla informou que o suspeito confessou que enforcou a parceira. Em áudio enviado pelo homem ele diz que não se arrependeu do crime. "Foi eu. Foi eu sim... eu que matei ela. Matei, não me arrependo, não! E se tiver que matar de novo, eu mato de novo! Eu te avisei, eu falei", disse em áudio enviado para uma pessoa que ainda não foi identificada pela investigação policial.