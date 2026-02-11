-Vídeo momento da agressão (1.3372975)\nUma operadora de caixa de supermercado, de 20 anos, levou um tapa no rosto de uma cliente, de 47 anos, em Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia. Segundo o capitão Victor Hugo da Polícia Militar de Goiás (PMGO), durante o atendimento, a cliente começou a contar um dinheiro para efetuar o pagamento, procedimento que houve demora, com isso a atendente solicitou que o próximo cliente da fila passasse à frente afim de agilizar o atendimento enquanto a outra cliente finalizava a contagem.\nUm vídeo registrado pelas câmeras de segurança do supermercado mostra o momento da agressão, quando a suspeita avança em cima da esteira e desfere o tapa no rosto da funcionária (veja acima).\nÀ reportagem, a suspeita disse que não quer se expor e não tem nada a declarar.