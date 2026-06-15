-AVIAO_GUARULHOS_CALDAS.mp4 (1.3422248)\nO Aeroporto Nelson Ribeiro Guimarães, em Caldas Novas, passou a ter voos diários para o Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo (SP), a partir desta segunda-feira (15). Os voos estão sendo realizados por aeronaves da família Airbus A320, com capacidade para até 180 passageiros. O cronograma inicial da companhia aérea é de saída de Guarulhos às 10h05, com pouso previsto em Caldas Novas às 11h25, e decolagem de Caldas Novas às 12h20, com chegada em Guarulhos às 13h45.\nAo POPULAR, a assessoria de comunicação do aeroporto informou que a rota contará com voos diários durante o mês de julho, que coincide com o período de férias escolares. Em outras épocas do ano, a operação manterá uma frequência média de quatro voos semanais. Segundo o órgão, as passagens já estão disponíveis para compra nos canais oficiais da companhia aérea. Atualmente, o aeroporto já contava com operações regulares por outra companhia para o Aeroporto de Congonhas (SP).