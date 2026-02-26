Cidade do sul goiano concentra mais de 82% das confirmações da doença no estado; SES monta força-tarefa para monitorar assistência e controle do mosquito (Divulgação/Prefeitura de Caldas Novas)\nCaldas Novas já registrou 1.169 casos confirmados de chikungunya, até essa quarta-feira (25). Dados da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES) apontam que o município do sul goiano registrou 82,67% dos casos confirmados da arbovirose no estado.\nInclusive, em janeiro o munícipio havia decretado situação de calamidade na saúde por arbovirose, pensando que os casos registrados se tratavam de dengue. No entanto, segundo a SES, a epidemia que atinge Caldas Novas é de chikungunya.\nAo POPULAR, a SES informou que o estado já registrou, em 2026, 2.923 casos notificados e 1.414 casos confirmados de chikungunya. De acordo com a subsecretária de Vigilância em Saúde da SES, Flúvia Amorim, foi montada uma força-tarefa para monitorar a situação de Caldas Novas.