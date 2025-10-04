Em Goiás a previsão é de calor de até 40°C e umidade do ar de 12% para este sábado (4), segundo o Centro de Informações Hidrológicas, Meteorológicas e Geológicas de Goiás (Cimehgo). A temperatura mais alta (40°C) deve ser registrada em Porangatu, no norte goiano.\nDe acordo com o boletim meteorológico do órgão, em todo estado está previsto o predomínio de sol e calor intenso, que deve se intensificar no período da tarde. As regiões com maiores índices de calor e seca são norte e oeste de Goiás.\nPara todo o estado, o Cimehgo prevê a umidade do ar no nível de emergência de 12%. Abaixo desse percentual, há risco à saúde, como problemas respiratórios. O máximo da umidade deve chegar aos 55%.\nCidade em Goiás tem o dia mais seco do Brasil\nCidade em Goiás tem a quinta maior temperatura do Brasil\nChuvas em Goiás devem retornar a partir de 13 de outubro, aponta Inmet