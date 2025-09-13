O calor e o tempo firme devem predominar em Goiás neste final de semana, mas segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), o avanço de uma frente fria vinda do sul do país a partir de segunda-feira (15) pode influenciar no estado. De acordo com André Amorim, gerente do Cimehgo, o estado está em nível de emergência com a umidade relativa do ar abaixo de 12%.\nFinal de semana, temperaturas elevadas e umidade relativa do ar baixa. Estamos em nível de emergência, onde a umidade relativa do ar fica abaixo dos 12%. Então, situação bastante crítica. Temos uma possibilidade do dia 15 pro dia 16 e pegando dia 17, um avanço de uma frente fria que pode influenciar o estado de Goiás”, disse em entrevista ao g1 Goiás.\nA coordenadora do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Elizabete Alves, contou em entrevista ao g1 Goiás que, em Goiânia, pode haver um aumento de nebulosidade e algumas pancadas de chuvas isoladas ao longo da semana que vem.