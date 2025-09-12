O calor escaldante pode permanecer durante o final de semana e até meados de quarta-feira, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Segundo o instituto, o calor extremo é resultado de uma massa de ar seco que atua sobre grande parte do país.\nDe acordo com a meteorologista do Inmet, Elizabete Alves, as altas temperaturas devem permanecer no sábado e domingo e continuar ao longo da semana.\nAs temperaturas seguem elevadas no fim de semana: no norte ficam perto dos 30°C, em Goiânia entre 36°C e 37°C, e no sudoeste caem um pouco para 34°C e 35ºC. Mesmo com essa variação, o calor continua intenso”, explicou.\nGoiânia bate recorde de calor no ano, diz Inmet\nDuas cidades em Goiás registram as maiores temperaturas do Brasil nesta quinta-feira, aponta Inmet\nTemperatura pode chegar a 41ºC em Goiás, diz Cimehgo