Apesar da previsão de pancadas isoladas de chuva, Goiânia terá dias de calor intenso, baixa umidade do ar e temperaturas que podem chegar a 35 °C até o fim de semana. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a capital terá mínimas acima de 20 °C, poucas nuvens no céu e ventos fracos a moderados.\nAlgumas regiões da capital, na tarde desta terça-feira (25), podem registrar aumento de nuvens e pancadas isoladas de chuva. O mesmo cenário está previsto para quarta-feira (26), com mínima de 24°C e máxima que pode atingir 34°C.\nNa quinta-feira (27), a previsão segue parecida, com chance de chuva rápida. Já na sexta-feira (28) e no sábado (29), o tempo fica firme, sem expectativa de chuva, e as máximas podem bater os 35° C, mantendo os baixos índices de umidade do ar.\nGoiânia deve ter chuva novamente em agosto? Veja previsão