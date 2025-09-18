Para ser considerado onda de calor é preciso de no mínimo três dias de temperaturas acima dos 5°C (Wesley Costa / O Popular)\nAs altas temperaturas chegaram e mesmo com as pancadas de chuvas isoladas, Goiás continua seco e quente. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os municípios de Itapirapuã e Jussara, na região oeste do estado, Amaralina, na região norte, e Cavalcante, no entorno do Distrito Federal (DF), podem atingir os 40°C na tarde desta quinta-feira (18).\nAo POPULAR, Elizabete Alves, coordenadora do Inmet, explicou que as condições de temperaturas elevadas estão concentradas nas cidades da região norte e noroeste como Aragarças, São Miguel do Araguaia e cidade de Goiás. Segundo ela, a região sudoeste também pode atingir 5°C acima da média no final de semana.\nÀ reportagem, Elizabete Alves explicou que para ser considerado onda de calor é preciso de no mínimo três dias de temperaturas acima dos 5°C. No momento atual, muitas cidades podem atingir temperaturas acima da média, mas somente por um dia, baixando um pouco a temperatura logo depois.