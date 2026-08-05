Foi promulgada nesta sexta-feira (4) a lei que autoriza a Prefeitura de Goiânia a ampliar a licença-paternidade dos servidores municipais de 20 para 40 dias. A proposta havia sido vetada integralmente pelo município sob o argumento de que a medida trata de tema de iniciativa privativa do Executivo. No entanto, a administração municipal ainda não definiu como procederá e informou, por meio de nota, que analisa os próximos passos.\nSegundo o projeto do vereador Sanches da Federal (PP), a lei apenas autoriza a Prefeitura a ampliar o prazo da licença-paternidade, sem obrigar o Executivo a adotar a mudança. A gestão municipal ainda poderá definir, por meio de regulamentação, como a medida será aplicada. A norma prevê a ampliação do benefício em casos de nascimento de filho, adoção ou obtenção de guarda judicial para fins de adoção.