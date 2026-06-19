Emendas parlamentares apresentadas na Câmara Municipal de Goiânia ao projeto “Morar no Centro”, sobretudo pelos vereadores Romário Policarpo (Cidadania) e Anselmo Pereira (MDB), ampliaram o rol de benefícios fiscais para atrair investimentos imobiliários. Entre as principais novidades está a proposta de isenção total de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), pelo prazo de dez anos, para novas construções no bairro destinadas ao uso residencial com fachada ativa ou uso misto, contados da data de emissão do alvará de construção. A proposta original, de iniciativa da Prefeitura, previa apenas perdoar o IPTU de imóveis alugados pelo programa.\nA princípio, a modificação não se relaciona à ideia básica do programa, de conceder subsídio para o aluguel de moradias no Setor Central visando ocupar os imóveis vazios hoje existentes no bairro. Ao apresentar incentivos a novas construções, os parlamentares remetem a propostas que haviam sido sugeridas em 2023, dentro do programa Centraliza, na gestão Rogério Cruz (SD). O projeto de lei, que tinha como mote a revitalização do Setor Central, está parado na Câmara desde 2024.