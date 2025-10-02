-POP_ONÇA_FILHOTES_2_10_2025 (1.3319447)\nO passeio de uma onça-parda com dois filhotes em área do Cerrado foi registrado por uma câmera que monitora a fauna em Niquelândia, no Entorno do Distrito Federal. No registro, os dois filhotes seguem atrás da mãe correndo em uma estrada de terra (veja acima).\nSegundo a Legado Verdes do Cerrado, reserva privada de desenvolvimento sustentável responsável pelo vídeo, pelo tamanho e pintas presentes na pelagem dos filhotes, estima-se que tinham menos de cinco meses de vida no momento do registro, que foi feito em junho deste ano. O registro, segundo a reserva, significa que o local reflete resultados do trabalho de conservação da biodiversidade.\nEssas imagens são capturadas por câmeras chamadas de armadilhas fotográficas, que usam sensores de infravermelho e de movimento para registrar o que acontece no local, conforme a Legado. Elas ficam instaladas por aproximadamente 60 dias, e depois são retiradas para que as imagens possam ser analisadas e as espécies registradas possam ser identificadas.