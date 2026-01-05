-VÍDEO: Capotamento Land Rover (1.3357415)\nImagens de câmeras de segurança registraram o momento em que uma Range Rover Evoque, conduzida por um adolescente de 17 anos, colidiu com uma BMW e capotou na madrugada de domingo (4), no Setor Bueno, região sul de Goiânia. O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida T-2 com a Rua T-49 e deixou três pessoas feridas, segundo o Corpo de Bombeiros. Nas imagens obtidas pela TV Anhanguera, é possível ver quando os veículos colidem e o carro conduzido pelo menor de idade invade um restaurante (assista acima).\nDe acordo com o Corpo de Bombeiros ao POPULAR, a Range Rover era ocupada por quatro adolescentes: três meninas e o motorista, de 17 anos. Duas passageiras tiveram traumatismo cranioencefálico leve e cortes na cabeça. Elas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). Uma terceira adolescente não apresentava lesões aparentes, mas não houve confirmação sobre para qual unidade de saúde foi levada.