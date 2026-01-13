-INCENDIO CAMINHOES BR (1.3360793)\nNove caminhões caçamba, um trator de esteira e uma motoniveladora, usados na duplicação de trecho da BR-153, foram destruídos em um incêndio provocado na madrugada desta terça-feira (13), em Uruaçu, na região norte de Goiás (veja o vídeo acima). Três suspeitos são procurados pela Polícia Civil (PC).\nDe acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a equipe foi acionada por volta de 00h30, para atendimento de uma ocorrência no km 185, trecho entre Campinorte. Os veículos incendiados estavam estacionados às margens da rodovia.\nNo local, os policiais encontraram um vigilante da obra com queixas de dores pelo corpo. Ele relatou à equipe que foi agredido por três indivíduos, que em seguida incendiaram os veículos utilizados na obra.\nO Corpo de Bombeiros de Uruaçu foi acionado para o controle das chamas, assim como o resgate da concessionária responsável pela via, que prestou atendimento à vítima, segundo a PRF.