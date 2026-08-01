Perito analisa cenário de contaminação da água do Córrego Pernambuco, próximo à cidade de Professor Jamil (Wildes Barbosa / O Popular)\nO abastecimento no município de Professor Jamil, no Sul do estado, está sendo realizado por seis caminhões-pipa desde a última quarta-feira (29), segundo a concessionária Saneamento de Goiás S.A (Saneago). A cidade é abastecida pelo Ribeirão dos Dourados, cujo afluente, o Córrego Pernambuco, foi contaminado por uma carga química transportada por um caminhão que pegou fogo na BR-153.\nEm nota, a Saneago informou que segue monitorando a situação do manancial juntamente aos órgãos ambientais e fiscalizadores e que a captação será retomada após as análises da água bruta retornarem aos padrões adequados (confira a nota na íntegra ao fim do texto). A captação de água está suspensa desde as 10h30 de quarta (29) e desde então se mantém paralisada.