-Vídeo (1.3438034)\nUm caminhão que transportava produtos químicos pegou fogo e explodiu na tarde desta segunda-feira (27), interditando a BR-153 por cerca de três horas, na altura do km 562, em Professor Jamil, no sul goiano. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência foi registrada no sentido Morrinhos-Goiânia. Imagens obtidas pela TV Anhanguera mostram o veículo em chamas enquanto equipes de emergência atuavam no combate ao incêndio (assista acima).\nSegundo a polícia, o sentido Goiânia-Morrinhos foi liberado durante o atendimento da ocorrência. Às 19h30, a PRF informou ao POPULAR que a pista no sentido Morrinhos-Goiânia o trânsito está fluindo por uma das faixas. As causas do incêndio ainda serão apuradas.\nConforme a corporação, o incêndio começou no reboque do veículo. Ao perceber as chamas, o motorista desacoplou o cavalo mecânico, evitando que o fogo atingisse toda a composição. O condutor não se feriu.