Um caminhão baú de uma dupla sertaneja atropelou pessoas que estavam em uma festa na cidade de Itaberaí, no noroeste de Goiás, na madrugada deste domingo (17), relatou o Corpo de Bombeiros Militar (CBM-GO). Segundo a corporação, pelo menos seis pessoas ficaram gravemente feridas, sendo que quatro delas foram levadas para o Hospital Municipal, com suspeita de fraturas.\nA corporação acrescentou que outras pessoas com ferimentos leves foram atendidas no local. Como os nomes dos feridos não foram divulgados, O POPULAR não conseguiu obter informações sobre o estado de saúde deles com o hospital.\nO POPULAR entrou em contato com a assessoria de comunicação dos cantores para um posicionamento sobre o acidente, mas não houve retorno até a última atualização desta reportagem.\nA Prefeitura de Itaberaí, por meio de nota, esclareceu que "as vítimas receberam atendimento ágil e humanizado no Hospital Municipal" (veja íntegra do comunicado ao final deste texto).