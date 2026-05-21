Um caminhão desgovernado atingiu um bar e matou quatro pessoas, em Anápolis, a 55 km de Goiânia, na tarde desta quinta-feira (21). Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na Rua Copa 9, no bairro Residencial Copacabana.\nConforme a corporação, entre as vítimas estão duas mulheres e dois homens. Além das mortes, uma criança foi socorrida em estado grave e encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, de acordo com os militares.\nPor não ter tido o nome divulgado, O POPULAR não conseguiu atualizar o estado de saúde dela até a última atualização desta reportagem.\nCabo do Exército morre em acidente na GO-430, em Formosa\nTrabalhador morre ao ser atingido por carro enquanto sinalizava obra na GO-050\nMenino de 3 anos morre atropelado por caminhão enquanto brincava em Mineiros