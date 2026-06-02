O caminhão envolvido no acidente que deixou cinco estudantes mortos na GO-518, em Buriti de Goiás, na região oeste do estado, estava parado na rodovia sem sinalização quando a van escolar em que estavam as vítimas colidiu com o veículo. As informações foram repassadas pela perita criminal e coordenadora de regionais de Polícia Técnico-Científica, Núbia Miranda, em entrevista à TV Anhanguera.\nO trabalho da Polícia Científica consiste no exame de todas essas circunstâncias: as condições da via, as condições da sinalização, as condições dos próprios veículos. Havia um veículo - um caminhão - parado na via sem sinalização e a van escolar trafegando na mesma faixa de rolamento”, destacou.\nDurante a ocorrência, as equipes da regional de Goiás e São Luís dos Montes Belos se mobilizaram para atender as cinco vítimas. A PTC foi acionada por volta das 20h de segunda-feira (1º), segundo Núbia.