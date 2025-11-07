-VIDEO RIO VERDE CAMINHÃO (1.3333947)\nUm caminhão munck perdeu o controle e invadiu uma casa em Rio Verde, na região sudoeste do estado. O acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira (7) após o motorista perder o controle da direção e atingir o muro da residência (assista ao vídeo acima).\nNas imagens obtidas com exclusividade pela TV Anhanguera, é possível ver o caminhão descendo a avenida Presidente Vargas, no setor Jardim Goiás, quando o motorista não consegue parar o veículo e acaba atingindo o muro das casas.\nEu e meu esposo estávamos aqui na sala (de casa). É a quarta vez que acontece. Entra prefeito e sai prefeito. Eles falam que vão arrumar e não fazem. Agradecer a Deus porque não tinha ninguém no cômodo”, disse a moradora de uma das casas atingidas, em entrevista à TV Anhanguera.\nEquipes da Equatorial foram acionadas para fazer o desligamento da energia elétrica para que o caminhão munck seja removido com segurança do local do acidente.