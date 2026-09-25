Todos os bovinos foram retirados. Quatro deles, no entanto, morreram no local (Divulgação / Corpo de Bombeiros )\nUm caminhão que transportava 35 bovinos e um carro colidiram na manhã desta sexta-feira (25), na GO-244, na zona rural de Porangatu, no norte de Goiás, próximo ao Rio do Ouro. Uma pessoa ficou presa às ferragens do automóvel e precisou ser retirada pelos bombeiros.\nSegundo o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) ao jornal O POPULAR, a vítima apresentava fraturas no rosto e nas pernas, além de outras possíveis lesões. Após ser retirada do veículo, ela ficou aos cuidados de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que realizou o atendimento e o transporte para uma unidade de saúde.\nO condutordo caminhão não precisou de atendimento médico. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual ao O POPULAR, os veículos não ficaram obstruindo a pista, não bloqueando a via.