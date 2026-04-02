-VÍDEO 2 (1.3393945)\nUm caminhoneiro de Anápolis viralizou nas redes sociais após mostrar a rotina de exercícios e as reflexões. Marcos Sodré, de 40 anos, mostrou que usa os equipamentos presentes em sua jornada na estrada para se exercitar. O próprio caminhão, postes, caçamba e até o guard-rail das estradas servem para o motorista manter o ritmo de trabalho e exercício.\nNesta quarta-feira (1º), o caminhoneiro compartilhou nas redes sociais que trabalha como motorista desde os 14 anos. Segundo Marcos, a rotina de treino o ajuda a manter o ritmo no trabalho.\nEstou no caminhão desde sempre, tenho 40 anos, vim para isso aqui (caminhão) com 14 anos de idade. Os hábitos que desenvolvi no dia a dia são para manter o ritmo e conseguir desenvolver a profissão da melhor forma, porque é pesado”, contou Marcos.