-Caminhoneiro em Goiânia (1.3361921)\nUm vídeo feito pelo caminhoneiro Davidson Dias dirigindo pelas ruas de Goiânia tem rendido assunto nas redes sociais. Com bom humor, o morador de Belo Horizonte (MG) mostra as diferenças do trânsito da capital goiana.\nPublicado nesta semana, o vídeo já tem mais de 250 mil visualizações. No início, o caminhoneiro sai da rotatória da BR-153 em direção à Avenida Vera Cruz, no Jardim Guanabara. “Vamos cair dentro desse negócio, agora. Vamos ver se vai dar certo”, diz.\nEle segue sempre atento à sinalização, observando se existem placas proibindo a passagem de caminhões. Davidson repara um dos radares eletrônicos, que indica 40km por hora: “Tem que ficar boneco aqui”.\nOutra sinalização que chama a atenção do caminhoneiro é o semáforo, que em Goiânia é posicionado após o cruzamento. “Um negócio que eu não consegui acostumar aqui ainda é o sinal. Aqui em Goiânia o sinal é na outra esquina. Em BH, o sinal é acima de onde eu paro”, conta.