-caminhao_abelhas (1.3451182)\nUm caminhoneiro identificado como André Martins da Silva, de 50 anos, morreu atacado por abelhas logo após escapar de um acidente na GO-463, em São Domingos, no nordeste de Goiás. A Polícia Científica informou que o corpo tinha mais de 400 ferroadas. Uma pessoa ficou ferida. Vídeo mostra a presença de abelhas no local do acidente (veja acima).\nO acidente aconteceu por volta das 17h30 desta segunda-feira (31), no km 4, no trecho entre o entroncamento com a BR-020 e o entroncamento com a GO-558, na zona rural da cidade.\nDe acordo com o Corpo de Bombeiros, após a carreta tombar na rodovia, as vítimas foram atacadas por um enxame de abelhas ao tentarem saírem do veículo.\nCarreta tombada na GO-463 (Divulgação / Corpo de Bombeiros)\nO Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi a primeira equipe a chegar ao local e prestou os primeiros atendimentos a uma das vítimas do sexo masculino. Ele foi encaminhada ao Hospital Municipal de São Domingos para receber tratamento.