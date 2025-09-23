O caminhoneiro Francisco de Assis, que sobreviveu ao acidente que matou oito pessoas na BR-153, em Campinorte (Arquivo pessoal / Alana Vitória e Raphael Gomes)\nO caminhoneiro Francisco de Assis, que sobreviveu ao acidente que matou oito pessoas na BR-153, em Campinorte, passa por cirurgia na tarde desta terça-feira (23), em Goiânia, segundo informações da família ao POPULAR. Também sobrevivente, o motorista da caminhonete, José Júnior Fernandes Mota, de 46 anos, está preso suspeito de dirigir sob efeito de álcool e fugir do local da batida.\nAo POPULAR, a esposa do caminhoneiro disse que o marido quebrou a perna esquerda após a colisão que provocou o tombamento do veículo. A enteada dele, Alana Vitória, acrescentou que a empresa que Assis trabalha pediu para que o transferisse para um hospital particular na capital, o que aconteceu na segunda-feira (22).